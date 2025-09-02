Объём онлайн-продаж вырос в июле на 7,3%

Photo : Getty Images Bank

По данным национального статистического управления РК, опубликованным 1 сентября, объём торговых операций в интернете составил в июле текущего года 23 трлн 33,5 млрд вон (16 млрд 550 млн долларов). Это на 7,3% больше, чем в том же месяце прошлого года, а также максимальный июльский показатель с начала ведения соответствующей статистики в январе 2017 года. Онлайн-продажи автомобилей и автоаксессуаров увеличились на 54,8%. Рост обусловлен увеличением поставок новых моделей Tesla. Продажи пищевых продуктов выросли на 12,6%, а заказы на доставку готовой еды – на 11%. В структуре онлайн-покупок наибольший объем пришёлся на доставку готовой еды (15,5%), продукты питания и напитки (14%), а также на туристические и транспортные услуги (12,8%). Доля покупок, совершенных с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, составила 78,8% онлайн-продаж, увеличившись на 1,9% в годовом исчислении.