Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Президент РК обещает принять меры для поддержки экономики

Write: 2025-09-02 15:02:54Update: 2025-09-02 16:40:19

Президент РК обещает принять меры для поддержки экономики

Photo : YONHAP News

Тенденция к снижению роста экономики должна быть изменена к его повышению посредством активной финансовой политики. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 2 сентября на заседании кабинета министров. С приходом к власти каждого нового правительства темпы экономического роста снижаются примерно на 1%. Нынешнее правительство должно стать первым, кто обратит эту тенденцию вспять. Недавние позитивные экономические показатели, такие как рост промышленного производства, потребления, инвестиций и розничных продаж, стали результатом экономической политики правительства. Рост бюджетных расходов оказывает положительное влияние на национальную экономику,- отметил глава государства. Если потенциальные темпы роста экономики не увеличить, эффект от любых мер будет кратковременным. Ли Чжэ Мён призвал правительство оперативно разработать и реализовать комплексный план, включающий поддержку технологических инноваций, реформу нормативно-правового регулирования и реструктуризацию промышленности.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >