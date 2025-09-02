Президент РК обещает принять меры для поддержки экономики

Photo : YONHAP News

Тенденция к снижению роста экономики должна быть изменена к его повышению посредством активной финансовой политики. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 2 сентября на заседании кабинета министров. С приходом к власти каждого нового правительства темпы экономического роста снижаются примерно на 1%. Нынешнее правительство должно стать первым, кто обратит эту тенденцию вспять. Недавние позитивные экономические показатели, такие как рост промышленного производства, потребления, инвестиций и розничных продаж, стали результатом экономической политики правительства. Рост бюджетных расходов оказывает положительное влияние на национальную экономику,- отметил глава государства. Если потенциальные темпы роста экономики не увеличить, эффект от любых мер будет кратковременным. Ли Чжэ Мён призвал правительство оперативно разработать и реализовать комплексный план, включающий поддержку технологических инноваций, реформу нормативно-правового регулирования и реструктуризацию промышленности.