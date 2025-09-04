РК приступила к председательству в СБ ООН

Photo : YONHAP News

2 сентября в соответствии с принципом ежемесячной ротации РК приступила к обязанностям председателя Совета Безопасности ООН. Выступая на пресс-конференции, временный поверенный в делах РК в ООН Ким Сан Чжин объявил программу работы Совета Безопасности на текущий месяц, перечислив темы заседаний и других мероприятий. Он подтвердил приверженность Сеула руководству Советом в соответствии с принципами «эффективности, прозрачности и инклюзивности». С 23 по 27 и 29 сентября в штаб-квартире ООН пройдёт 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где РК проведёт 24 сентября открытые дебаты на тему «Искусственный интеллект и международный мир и безопасность» под руководством президента страны Ли Чжэ Мёна. 9 сентября РК планирует провести открытые дебаты на тему миротворческой деятельности ООН. В 2024-2025 годах РК является непостоянным членом Совета Безопасности. Ежемесячное председательство поочерёдно переходит от одного из 15 постоянных и непостоянных членов Совбеза к другому в порядке английского алфавита.