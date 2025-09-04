Профсоюз Hyundai Motor объявил забастовку

Photo : YONHAP News

Во второй половине дня 3 сентября остановились все производственные линии на пяти заводах компании Hyundai Motor в Ульсане. Сотрудники ушли с работы на два часа раньше окончания смены. Причиной забастовки стало то, что переговоры между профсоюзом и руководством компании, которые продолжаются с июня, не привели к заключению договорённостей. Это первая забастовка профсоюза Hyundai Motor с 2018 года. Главным требованием рабочих является повышение базовой зарплаты на 141.300 вон (101 доллар), в то время как руководство согласно повысить её на 95 тысяч вон (68 долларов). Кроме того, руководство компании отказалось принять требование профсоюза увеличить пенсионный возраст с 60 до 64 лет, настаивая на том, что этот вопрос должен решаться на национальном уровне. Не достигнуто договорённости и о сокращении рабочей недели до 4,5 дней. Ожидается, что забастовка продлится до 5 сентября. К ней присоединились рабочие заводов Hyundai Motor в Чончжу провинции Чолла-Пукто и Асане провинции Чхунчхон-Намдо.