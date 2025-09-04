Трамп: Если пошлины будут признаны незаконными, их отменят

Photo : YONHAP News

Если американская администрация проиграет судебный иск о взаимных пошлинах, они могут быть отменены. Об этом заявил 3 сентября журналистам президент США Дональд Трамп. Благодаря пошлинам, были заключены сделки с крупными торговыми партнёрами. Они дали США «шанс снова стать невероятно богатой страной». Если суд примет решение об их незаконности, страна рискует «снова стать невероятно бедной»,- подчеркнул Трамп. Как постановил 29 августа апелляционный суд, хотя Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях предоставляет президенту право регулировать импорт, он не наделяет его полномочиями вводить пошлины собственным указом. Суд отложил вступление решения в силу до 14 октября, чтобы дать возможность администрации оспорить его. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Верховном суде. Как заявил глава Белого дома, другие страны годами злоупотребляли торговыми отношениями с США. Именно пошлины позволяют противостоять такой политике, поэтому крайне важно выиграть это дело.