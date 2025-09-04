Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Трамп: Если пошлины будут признаны незаконными, их отменят

Write: 2025-09-04 11:14:14Update: 2025-09-04 11:14:49

Трамп: Если пошлины будут признаны незаконными, их отменят

Photo : YONHAP News

Если американская администрация проиграет судебный иск о взаимных пошлинах, они могут быть отменены. Об этом заявил 3 сентября журналистам президент США Дональд Трамп. Благодаря пошлинам, были заключены сделки с крупными торговыми партнёрами. Они дали США «шанс снова стать невероятно богатой страной». Если суд примет решение об их незаконности, страна рискует «снова стать невероятно бедной»,- подчеркнул Трамп. Как постановил 29 августа апелляционный суд, хотя Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях предоставляет президенту право регулировать импорт, он не наделяет его полномочиями вводить пошлины собственным указом. Суд отложил вступление решения в силу до 14 октября, чтобы дать возможность администрации оспорить его. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Верховном суде. Как заявил глава Белого дома, другие страны годами злоупотребляли торговыми отношениями с США. Именно пошлины позволяют противостоять такой политике, поэтому крайне важно выиграть это дело.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >