Спикеры парламентов РК и КНР обсудили двусторонние отношения

Photo : YONHAP News

4 августа в Пекине состоялась встреча спикера Национального собрания РК У Вон Сика с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В ходе встречи глава южнокорейского парламента выразил надежду на то, что вопросы, связанные с Жёлтым морем, будут «решаться осмотрительно», чтобы не создавать напряжённости в двусторонних отношениях. Как отметил У Вон Сик, его присутствие на военном параде, ознаменовавшем 80-летие окончания Второй мировой войны, свидетельствует о готовности южнокорейского правительства «развивать двусторонние отношения, несмотря на трудности». Он подчеркнул, что РК и Китай «продолжат отношения дружбы, основанные на общем историческом опыте, и будут совместно работать над достижением мира в регионе и во всём мире». У Вон Сик пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в октябре в РК.