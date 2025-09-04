КНДР и Китай подтвердили отношения дружбы

Photo : YONHAP News

В ходе переговоров, состоявшихся 4 сентября в Пекине, северокорейский лидер Ким Чон Ын и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули приверженность неизменной дружбе двух стран. Как сообщает агентство Синьхуа, северокорейский лидер заявил, что дружба между двумя странами останется неизменной, «независимо от того, как будет меняться международная обстановка». Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что Коммунистическая партия Китая и правительство страны «высоко ценят» дружбу между двумя странами и готовы поддерживать, укреплять и развивать «здоровые» связи с Северной Кореей. «Китай и КНДР - добрые соседи, хорошие друзья и товарищи, которые разделяют общую судьбу и поддерживают друг друга»,- заявил Си Цзиньпин. В ходе переговоров Ким Чон Ын подчеркнул готовность Пхеньяна углублять «взаимовыгодное» торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, а также работать над укреплением контактов на различных уровнях. 3 сентября в Пекине состоялась встреча северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудили «долгосрочные» планы двустороннего сотрудничества. Нынешние северокорейско-китайские переговоры на высшем уровне стали первой за более чем шесть лет встречей лидеров двух стран. Эксперты рассматривают визит Ким Чон Ына в Китай как стратегический шаг, направленный на укрепление его авторитета внутри страны и избавление от образа изолированного правителя.