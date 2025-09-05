LG Electronics активизирует продажи бытовой техники в Европе

Photo : YONHAP News

Компания LG Electronics поставила перед собой цель удвоить продажи бытовой техники в Европе за пять лет и укрепить позиции ведущего бренда бытовой техники. Об этом заявил руководитель подразделения бытовой техники LG Electronics Рю Чжэ Чхоль, выступая 4 сентября на пресс-конференции в рамках выставки бытовой техники IFA 2025 в Берлине. LG Electronics преодолела жёсткую конкуренцию на европейском рынке, добилась быстрого роста за последние несколько лет и получает положительные отзывы,- отметил Рю Чжэ Чхоль. Европа, наряду с Северной Америкой, считается крупнейшим в мире рынком бытовой техники. LG Electronics конкурирует с зарубежными брендами как в премиальном, так и в массовом сегментах. По оценкам исследовательской компании Statista, объём европейского рынка бытовой техники в этом году составит 107 млрд 900 млн долларов. Компания LG Electronics сообщила о продажах в Европе в первой половине года, превысивших 7 трлн вон (5 млрд долларов).