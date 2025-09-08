Глава МИД РК посетит США для решения иммиграционной проблемы

Photo : YONHAP News

8 сентября министр иностранных дел РК Чо Хён отправится в США для окончательного решения проблемы с задержанием южнокорейских граждан, работавших на строительстве завода Hyundai Motor и LG Energy в штате Джорджия. На прошлой неделе в ходе иммиграционного рейда на строительном объекте были задержаны более 300 из 457 южнокорейских рабочих. Как сообщил 7 сентября глава администрации президента РК Кан Хун Сик, переговоры об их освобождении завершены, и после окончания административных процедур за ними будет направлен чартерный самолёт. Ожидается, что Чо Хён встретится с официальными лицами США, чтобы обсудить административные процедуры освобождения задержанных и согласовать визовую систему для граждан РК, направляющихся на работу в США. Сотрудники консульского отдела посольства РК в Вашингтоне встречаются с задержанными, которые находятся в иммиграционном центре в городе Фолкстон. Иммиграционная и таможенная полиция США утверждает, что арестованные находились в США по краткосрочных визам, не дающим права на трудоустройство, либо их визы были просрочены. Президент США Дональд Трамп назвал задержанных «нелегальными иммигрантами». Компания Hyundai Motor рекомендовала своим сотрудникам временно отложить деловые поездки в США.