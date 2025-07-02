В РК начинается реорганизация прокуратуры

Photo : YONHAP News

В соответствии с планом, согласованным 7 сентября правительством, администрацией президента и правящей Демократической партией Тобуро, органы прокуратуры в РК будут реорганизованы. Функции расследования и предъявления обвинения будут разделены между отдельными ведомствами. Данный план является частью усилий администрации Ли Чжэ Мёна, направленными на предотвращение злоупотреблений прокурорами своими полномочиями и прекращение политически мотивированных расследований. Как сообщили на пресс-конференции министр административного управления и безопасности Юн Хо Чжун и депутат Национального собрания от Демократической партии Тобуро Хан Чжон Э, новые ведомства будут находиться в подчинении министерств юстиции и административного управления и безопасности. Они добавили, что при аппарате премьер-министра будет создана целевая группа по надзору за реформой прокуратуры. План предусматривает также лишение министерства планирования и финансов полномочий по планированию бюджета и создание нового бюджетного органа под руководством премьер-министра, которое возьмёт на себя эту функцию. В свою очередь, часть функций финансового комитета будет передана министерству планирования и финансов. Министерство экологии возьмёт на себя задачи в области энергетической политики, которые в настоящее время выполняет министерство промышленности, торговли и энергетики. Министерство по делам семьи и женщин будет уделять больше внимания политике в области гендерного равенства.