Групповым туристам из Китая будет разрешён безвизовый въезд в РК

Photo : YONHAP News

29 сентября начнёт действовать временная программа безвизового въезда для групп китайских туристов в РК. Об этом говорится в совместном заявлении министерства юстиции, управления по координации государственной политики и министерства культуры, спорта и туризма, опубликованном 7 сентября. Группы более чем из трёх человек смогут находиться в РК без виз до 15 дней. Временная программа будет действовать до конца июня 2026 года. Она принята в ответ на аналогичные меры, объявленные Китаем в отношении южнокорейских граждан. В целях предотвращения нелегального пребывания в стране министерство юстиции потребовало от южнокорейских туристических агентств регистрировать списки туристов на сайте Hi Korea не менее чем за 24 часа до прибытия (36 часов для прибывающих морским путём). Иммиграционная служба министерства юстиции проверит список на предмет наличия лиц, на которых распространяются ограничения на въезд, и уведомит туристическое агентство о результатах проверки не менее чем за 12 часов до прибытия (24 часа для прибывающих морским путём). Исключённые из списка могут обратиться за визой в южнокорейское диппредставительство.