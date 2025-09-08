Трамп: У США и РК «прекрасные отношения», несмотря на проблемы

Photo : YONHAP News

У США «прекрасные отношения» с РК, несмотря на задержание около 300 южнокорейцев в ходе недавней иммиграционной операции в штате Джорджия. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 7 сентября в ходе встречи с журналистами в Нью-Йорке. Отметив необходимость привлечения иностранных специалистов по производству аккумуляторов, в судостроении и других отраслях, Трамп призвал иностранные компании «легально» привлекать своих «специалистов для производства продукции в США и обучения американских рабочих. Он заявил, что его администрация рассмотрит ситуацию с визовыми проблемами, которые мешают южнокорейским компаниям направлять своих сотрудников в США. Таким образом, глава Белого дома дал понять, что готов изучить способы помочь высококвалифицированным иностранным специалистам получить стабильный легальный статус для работы в США. Ранее он выразил поддержку операции Иммиграционной и таможенной полиции, назвав задержанных «нелегальными иммигрантами».