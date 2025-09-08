Граждане РК, задержанные в США, вернутся на родину добровольно

Photo : YONHAP News

Южнокорейские рабочие, задержанные в ходе иммиграционного рейда в США, вероятно, вернутся домой добровольно, а не будут депортированы. Об этом сообщил 8 сентября представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства. Более 300 южнокорейских граждан находятся в иммиграционном центре в городе Фолкстон штата Джорджия после проведённого 4 сентября рейда американских иммиграционных властей на строительную площадку завода по производству аккумуляторов для электромобилей компаний Hyundai Motor и LG Energy Solution. После завершения консультаций с Вашингтоном по урегулированию проблемы за задержанными будет отправлен чартерный самолёт. «Мы работаем с США над скорейшим решением этого вопроса, чтобы все задержанные южнокорейцы могли вернуться домой как можно скорее»,- сообщил представитель МИД. К настоящему моменту сотрудники южнокорейского диппредставительства в США встретились примерно с 250 задержанными, чтобы проверить условия их содержания. Права задержанных не нарушены,- отметил представитель министерства.