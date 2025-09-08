Президент и лидеры партий будут учитывать мнения граждан

Photo : YONHAP News

8 сентября президент РК Ли Чжэ Мён пригласил на обед в свою резиденцию лидеров основных политических партий - правящей Демократической партии Тобуро Чон Чхон Рэ и главной оппозиционной партии Сила народа Чан Дон Хёка. «Главная задача президента - объединить народ»,- заявил Ли Чжэ Мён. Он пообещал приложить все усилия, чтобы «прислушиваться не только к правящему, но и к оппозиционному лагерю, а через них и к голосам народа». Глава государства предложил лидерам партий искать точки соприкосновения и совместно выполнять взятые на себя обязательства. Лидер Демократической партии Тобуро повторил призыв к «нулевой терпимости» по отношению к тем, кто ответственен за неудавшуюся попытку свергнутого президента Юн Сок Ёля ввести в стране чрезвычайное положение. В свою очередь, лидер партии Сила народа призвал Ли Чжэ Мёна заблокировать законопроекты, представленные правящей партией, о продлении расследования обвинений, связанных с чрезвычайным положением. Чан Дон Хёк попросил президента наладить канал связи между правительством, правящей и оппозиционной партиями. После трёхсторонней встречи Ли Чжэ Мён провёл отдельную беседу с Чан Дон Хёком по его просьбе.