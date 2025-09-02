Ли Чжэ Мён: ИИ определит будущее страны

Photo : YONHAP News

РК находится на переломном этапе истории: либо она войдёт в число лидеров в области искусственного интеллекта (ИИ), либо так и останется развивающейся страной. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 8 сентября в Сеуле на церемонии начала работы Национального совета по стратегии в сфере искусственного интеллекта. Данный орган был создан для реализации предвыборного обещания Ли Чжэ Мёна вывести РК в первую тройку стран-лидеров в области искусственного интеллекта. Он особо подчеркнул, что для развития индустрии искусственного интеллекта необходим комплекс мер. В первую очередь, искусственный интеллект должен быть доступным и ориентированным на человека. Во-вторых, необходимо партнёрство государства и частного сектора, при котором бизнес проявляет инициативу и креативность, а государство поддерживает это стратегическими инвестициями. Кроме того, президент отметил необходимость перестройки всей системы общества в пользу дружественной к искусственному интеллекту среды.