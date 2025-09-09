Министры обороны РК и Японии обсудили сотрудничество

Photo : YONHAP News

Министры обороны РК и Японии – Ан Гю Бэк и Гэн Накатани - встретились 8 сентября в южнокорейской столице в рамках Сеульского диалога по вопросам обороны. Они обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, договорились изучить возможности взаимодействия в высокотехнологичных секторах, таких как искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. В совместном заявлении по итогам встречи министры подчеркнули важность стабильного развития сотрудничества как в двустороннем, так и в трёхстороннем формате с участием США. Результаты переговоров министров обороны двух стран впервые включили пункт о сотрудничестве в области передовых технологий. Главы оборонных ведомств подтвердили твёрдую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они сошлись во мнении о необходимости расширения обменов между двумя странами посредством взаимных визитов высокопоставленных должностных лиц. Визит японского министра обороны в Сеул стал первым за последние десять лет.