Власти США принимают меры для урегулирования визовых проблем

Photo : YONHAP News

Министерство внутренней безопасности и министерство торговли США совместно работают над пересмотром визовых правил. Об этом заявила 9 сентября журналистам представитель Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация Дональда Трампа возможность пересмотра визового законодательства, чтобы предотвратить повторение инцидента с иностранными рабочими в штате Джорджия. Как напомнила Левитт, глава Белого дома выразил признательность зарубежным компаниям, инвестирующим в США. Он понимает, что эти компании хотят привезти с собой в США высококвалифицированных и обученных работников, особенно когда они производят особую продукцию, такую как полупроводники и аккумуляторы. Одновременно президент США ожидает от иностранных компаний, что они будут нанимать американских работников, которые будут работать вместе с иностранцами, помогая друг другу,- добавила Кэролайн Левитт.