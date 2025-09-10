Занятость в РК в августе увеличилась на 166 тысяч человек

Photo : YONHAP News

По данным статистического управления, опубликованным 10 сентября, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 28 млн 967 тыс. человек. Это на 166 тысяч человек больше, чем год назад. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 304 тысячи, в образовательной области на 48 тысяч, а в сфере недвижимости на 40 тысяч. Одновременно в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве число занятых сократилось на 138 тысяч, в строительстве на 132 тысячи, а в обрабатывающей промышленности на 61 тысячу человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 63,6%, увеличившись за год на 0,1%. Однако занятость среди молодёжи в возрасте 15-29 лет сократилась на 1,6%, составив 45,1%. Численность экономически неактивного населения составила в прошлом месяце 16 млн 220 тыс. человек, что на 9 тысяч человек, или примерно на 0,1% больше, чем в том же месяце прошлого года.