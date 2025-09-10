До саммита АТЭС 50 дней: РК готовится к встрече гостей

Photo : YONHAP News

До саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который откроется 31 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, осталось 50 дней. Ожидается, что на мероприятие прибудут около 4 тысяч гостей из 21 страны, а также 20-30 тысяч представителей деловых кругов и журналистов. Администрация провинции Кёнсан-Пукто ускоряет финальную подготовку, чтобы произвести на гостей саммита неизгладимое впечатление и представить корейскую культуру в наилучшем свете. Банкетный зал, один из ключевых объектов саммита, строится во внутреннем дворе музея Кёнчжу, и его готовность составляет 85%. В конференц-центре Хвабэк проводится реконструкция помещений. Завершается строительство нового здания Международного медиацентра, где будут расположены телевизионный центр, пресс-центр и другие помещения. Выставочный зал в парке Кёнчжу уже готов на 90%. Объекты размещения гостей готовы полностью. Они расположены на расстоянии максимум 10 километров от конференц-центра Хвабэк.