РК переходит к созданию суперинновационной экономики

Photo : YONHAP News

Компании, знающие рынок лучше других, будут в центре внимания правительства, и именно они получат первоочередную поддержку. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ку Юн Чхоль, выступая 10 сентября на совещании министров по укреплению промышленной конкурентоспособности РК. «Мир переходит в эпоху, где победитель получает всё»,- отметил вице-премьер. Он напомнил, что страна переходит к созданию суперинновационной экономики в соответствии с планом экономического развития администрации Ли Чжэ Мёна. В ходе совещания было объявлено о создании целевых групп, состоящих из экспертов как государственного, так и частного секторов, которые возглавят стратегические проекты, направленные на разработку новых двигателей роста. Целевые группы будут инвестировать в ключевые технологии, которые играют ведущую роль в решении основных экономических проблем.