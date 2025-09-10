Рост и рентабельность корпораций во втором квартале снизились

Photo : YONHAP News

Южнокорейские компании сообщили о более слабом общем росте и рентабельности во втором квартале, главным образом из-за воздействия агрессивной тарифной системы США. По данным Банка Кореи, совокупные продажи 4.233 из 26.067 отечественных компаний, подлежащих внешнему аудиту, в период с апреля по июнь увеличились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале продажи выросли на 2,4%. Продажи в производственном секторе снизились на 1,7% по сравнению с ростом на 2,8% в предыдущем квартале. Рост продаж в непроизводственном секторе замедлился за тот же период с 1,9% до 0,3%. Рост общих активов во втором квартале составил 0,2% по сравнению с 1,4% за аналогичный период прошлого года. Рентабельность операционной прибыли обследованных компаний во втором квартале составила 5,1%, что на 1,1% меньше, чем годом ранее. Рентабельность операционной прибыли крупных компаний снизилась с 6,2% до 5,1%, в то время как малые и средние предприятия зафиксировали рост с 4,4% до 5%.