Программа строительства новых АЭС может быть пересмотрена

Photo : YONHAP News

Программа строительства новых атомных электростанций может быть пересмотрена с учётом общественного мнения. Об этом заявил 9 сентября на пресс-конференции министр экологии РК Ким Сон Хван. Он напомнил, что в феврале была завершена разработка 11-го базового плана по регулированию электроснабжения и спроса на электроэнергию, который предусматривал строительство двух ядерных реакторов и одного малого модульного реактора. План их строительства может быть пересмотрен и отражён в 12-м базовом плане,- отметил Ким Сон Хван. Он подчеркнул, что ядерная энергетика останется базовым источником энергии для страны, поскольку она снижает зависимость от ископаемого топлива. Одновременно необходимо развивать возобновляемые источники энергии. Что касается плана строительства новых плотин на реках с целью предотвращения наводнений, то планируется отменить половину из 10 проектов.