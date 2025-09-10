Вылет южнокорейских рабочих из США запланирован на 11 сентября

Photo : YONHAP News

Репатриация граждан РК, задержанных в ходе иммиграционного рейда на строительстве завода аккумуляторных батарей компаний Hyundai Motor и LG Energy Solution в американском штате Джорджия, которая планировалась на 10 сентября, была приостановлена. Между тем, в течение дня ситуация разрешилась. В ходе состоявшейся в тот же день в Вашингтоне встречи министра иностранных дел РК Чо Хёна и госсекретаря США Марко Рубио было подтверждено, что никаких препятствий для возвращения южнокорейских граждан на родину и повторного въезда в США не возникнет. Как пояснили в госдепартаменте, внезапный перенос вылета был связан с распоряжением Дональда Трампа окончательно выяснить планы задержанных. МИД РК, в свою очередь, подтвердил, что граждане страны выразили намерение вернуться на родину. Вылет чартерного рейса из аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте запланирован на полдень 11 сентября по местному времени (01:00 ночи 12 сентября по корейскому времени). Самолёт доставит в РК 330 человек, в том числе, 14 иностранных граждан. Один южнокорейский рабочий пожелал остаться в США. Как сообщили в южнокорейском МИД, Сеул и Вашингтон договорились создать рабочую группу для оперативного создания нового вида рабочей визы для граждан РК.