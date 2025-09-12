Гражданам РК не рекомендуется посещать ряд регионов Непала

Photo : YONHAP News

В связи с беспорядками в Непале, поводом для которых стали меры местных властей по блокировке социальных сетей, министерство иностранных дел РК выпустило рекомендации о поездках в ряд регионов Непала. Начиная с 17 часов 10 сентября гражданам РК рекомендуется отменить или отложить поездки в столицу страны Катманду, а также регионы Багмати, Лумбини и Гандаки. Тем, кто находится в указанных регионах, рекомендовано переехать в более безопасные места. Специальные рекомендации для поездок за границу выпускаются в случае опасности и действуют до 90 дней. Беспорядки, начавшиеся в столице Непала, охватывают другие регионы страны, и к ним присоединяются тысячи людей, в основном молодёжь. Люди недовольны низким уровнем жизни и бездействием правительства в борьбе с коррупцией. Полиция пытается подавить протесты, применяя слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. К настоящему моменту погибло более 20 человек, и более 500 человек получили ранения.