Ли Чжэ Мён: Оставшиеся 4 года 9 месяцев - время для рывка вперёд

Photo : YONHAP News

«4 года 9 месяцев, оставшиеся до конца президентского срока, станут временем рывка вперёд». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 11 сентября на пресс-конференции, посвящённой ста дням пребывания на посту главы государства. Он оценил прошедшие 100 дней как время, посвящённое восстановлению экономики, нормализации внутренней и внешней политики. «Я неустанно трудился, чтобы возместить ущерб, нанесённый демократии, внешней политике, безопасности и народной экономике. Если бы мне нужно было кратко охарактеризовать прошедшие 100 дней, я бы сказал, что они стали временем восстановления и нормализации»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. Он подтвердил свою приверженность политике национального единства в соответствии с обещанием быть «президентом для всех граждан», пообещав посвятить себя построению страны, где все люди будут счастливы. Коснувшись межкорейских отношений, глава государства отметил, что они не могут быть урегулированы Сеулом в одиночку. Северная Корея рассматривает США как главную угрозу своему режиму, поэтому диалог между США и Северной Кореей поможет миру и стабильности на Корейском полуострове.