Банк Кореи: Тарифы США снизят экономический рост РК на 0,45%

Photo : KBS News

Торговая политика США снизит темпы роста южнокорейской экономики в этом году на 0,45%. Если в первом полугодии влияние повышения импортного налога было ограниченным, то во втором полугодии её последствия станут более заметными. Об этом говорится в отчёте Банка Кореи о денежно-кредитной политике, опубликованном 11 сентября. В 2026 году снижение составит 0,6% главным образом из-за финансовых проблем и возросшей неопределённости. Ожидается, что рост экспортных издержек и снижение общего спроса из-за высоких цен в США приведут к снижению экспорта. Как ожидается, особенно сильно пострадают металлургическая, автомобильная и машиностроительная отрасли. С финансовой точки зрения американские пошлины могут усилить инфляционное давление, что приведёт к ужесточению денежно-кредитной политики. Это может задержать улучшение как внутренних, так и международных финансовых условий, негативно влияя на реальную экономику,- говорится в отчёте.