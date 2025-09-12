Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Политика

Глава МИД РК призвал не допускать задержаний граждан РК

Write: 2025-09-12 10:24:49Update: 2025-09-12 15:22:00

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Чо Хён призвал американское руководство принять меры по предотвращению повторения инцидентов, подобных массовому задержанию южнокорейских рабочих в штате Джорджия. В ходе встреч с сенаторами Тоддом Янгом, Биллом Хагерти и Энди Кимом 10-11 сентября в Вашингтоне он выразил надежду, что Конгресс США поддержит визовые реформы для южнокорейских компаний. Министр довёл до сведения сенаторов серьёзную обеспокоенность южнокорейской общественности задержанием граждан страны властями США. Он напомнил, что проблема была урегулирована благодаря вмешательству президента США и сотрудничеству с правительственными ведомствами. Чо Хён подчеркнул необходимость принятия фундаментальных мер, которые обеспечат южнокорейским компаниям возможность продолжать реализацию своих инвестиционных планов в США. Сенаторы обещали оказывать Сеулу законодательную и иную поддержку.
