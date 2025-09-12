РК и Китай обсудили вопросы экспортного контроля

Photo : KBS News

11-12 сентября в Сеуле состоялись переговоры между РК и Китаем по вопросам экспортного контроля. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, стороны обменялись информацией о текущих мерах экспортного контроля, обсудили пути стабилизации поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов, используемых в передовых отраслях, таких как автомобилестроение и производство полупроводников. Делегации двух стран на переговорах возглавляли директор департамента безопасности торговли министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Сон Ёль и директор департамента безопасности промышленности, импорта и экспорта министерства коммерции Китая Чжан Цяньлян. Данный переговорный канал был создан в июле прошлого года для содействия стабилизации цепочек поставок. Южнокорейская сторона наращивает усилия по укреплению сотрудничества с основными торговыми партнёрами с целью создания стабильной торговой среды для отечественных компаний.