США выразили сожаление в связи с задержанием граждан РК

США выражают сожаление в связи с недавним массовым задержанием южнокорейских рабочих и приложат усилия для недопущения подобных случаев в будущем. Об этом заявил помощник госсекретаря США Кристофер Ландау в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РК Пак Юн Чжу, состоявшейся 14 сентября в Сеуле. Президент США Дональд Трамп придаёт важное значение иммиграционной проблеме, поэтому южнокорейские граждане, вернувшиеся на родину, не столкнутся с какими-либо трудностями при повторном въезде в США,- отметил Ландау. Он предложил провести рабочие переговоры по визовым вопросам, отметив необходимость законодательной поддержки инвестиций южнокорейских корпораций, которые вносят вклад в американскую экономику. 4 сентября в ходе иммиграционного рейда на строительстве завода аккумуляторных батарей компаний Hyundai Motor и LG Energy Solution в американском штате Джорджия были задержаны более трёхсот южнокорейских рабочих. Они находились в США по краткосрочных визам, не дающим права на трудоустройство, либо их визы были просрочены.