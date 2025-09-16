Пхеньян критикует совместные учения РК и США

Photo : YONHAP News

«Демонстрация безрассудной силы, которую США и Южная Корея проводят вокруг КНДР, неизбежно принесёт им самим неблагоприятные последствия». Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 14 сентября агентством ЦТАК. Командно-штабные учения Iron Mace, которые с 15 по 19 сентября проходят в штаб-квартире вооружённых сил США в Корее в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, это «не просто временная акция, а продолжение прежней линии давления на Север»,- говорится в заявлении. «Мы будем рассматривать это как откровенное проявление конфронтационного курса против нашей республики и продолжение враждебной политики»,- подчеркнула Ким Ё Чжон. Тем самым она дала понять, что Пхеньян воспринимает манёвры как «целенаправленное наследование агрессивной линии прошлых администраций, несмотря на слова о диалоге, звучавшие из Вашингтона и Сеула».