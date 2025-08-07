РК предложила США соглашение о валютном свопе

Photo : YONHAP News

На недавних торговых переговорах Сеул предложил Вашингтону заключить соглашение о валютном свопе. Об этом сообщили 15 сентября источники в южнокорейском правительстве. Валютный своп предусматривает передачу отечественной валюты другому государству в обмен на валюту этой страны с целью предотвращения нехватки ликвидности в случае массового единовременного оттока из страны иностранного капитала. Обычно подобные соглашения заключаются на определённую сумму, однако южнокорейская сторона предложила США заключить «неограниченное» соглашение для защиты своей валюты. В рамках рамочного торгового соглашения, заключённого в конце июля, РК обязалась инвестировать в США 350 млрд долларов в обмен на снижение Вашингтоном взаимных пошлин с 25% до 15%. Поскольку значительная доля инвестиций предусмотрена в виде наличных средств, это вызывает опасения по поводу массового оттока валюты из страны и снижения курса корейской воны. До сих пор РК и США подписывали соглашения о валютном свопе во время мирового финансового кризиса в 2008 году и пандемии COVID-19 в 2020 году.