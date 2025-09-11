Photo : YONHAP News

В РК продолжается рост импортных и экспортных цен. По данным Банка Кореи, опубликованным 16 сентября, импортные цены выросли в августе на 0,3% по сравнению с июлем. Цены на сырьё, прежде всего нефть и другие полезные ископаемые, снизились на 0,4%. Однако цены на промежуточные товары повысились на 0,5%, в первую очередь, за счёт роста цен на компьютеры, электронные и оптические приборы на 1,1%, а на химическую продукцию на 0,7%. Потребительские товары подорожали на 0,7%. По мнению экспертов, рост импортных цен был обусловлен снижением курса национальной валюты к доллару, несмотря на падение мировых цен на нефть. Средний курс доллара увеличился в августе на 1,1%. Средняя цена Дубайской нефти снизилась за тот же период на 2,1%. Рост экспортных цен составил в августе 0,7% по равнению с предыдущим месяцем. Продукция сельского, лесного хозяйства и рыболовства подорожала на 1,1%, а промышленная продукция – на 0,7%. Цены на компьютеры, электроника и оптические устройства увеличились на 1,3%.