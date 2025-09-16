РК и Филиппины продолжат сотрудничество в оборонной сфере

Photo : YONHAP News

15 сентября в Сеуле состоялось Четвёртое заседание совместного южнокорейско-филиппинского комитета по оборонному сотрудничеству. В нём приняли участие заместители министров обороны двух стран Ли Ду Хи и Иринео Эспино. Стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности. Кроме того, они обсудили пути активизации сотрудничества в различных областях, включая проведение совместных учений, обмен кадрами, а также взаимодействие в оборонной промышленности и военной логистике. Ли Ду Хи выразил благодарность Филиппинам за покупку 12 южнокорейских многоцелевых истребителей FA-50 и выразил надежду на дальнейшее участие ведущих южнокорейских компаний в модернизации вооружённых сил Филиппин. В ответ Иринео Эспино отметил, что ранее поставленные вооружения из РК внесли значительный вклад в модернизацию армии, заявив о готовности прилагать усилия для продолжения взаимовыгодного сотрудничества.