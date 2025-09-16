Профсоюз и администрация Hyundai Motor достигли согласия

Photo : YONHAP News

15 сентября администрация и профсоюз компании Hyundai Motor подписали предварительное соглашение по размеру оплаты труда сотрудников. Согласно договорённостям, базовая месячная зарплата повышается на 100 тысяч вон (72,30 доллара), выплачивается годовая премия в размере 450% месячной зарплаты и дополнительно 15 млн 800 тыс. вон (11.423 доллара). Каждому работнику предоставляются 30 акций компании и сертификаты для покупок на традиционных рынках на сумму 200 тыс. вон (144 доллара). В состав зарплаты будут включены праздничные выплаты и пособия на отпуск. Переговоры шли с 18 июня, а с 3 по 5 сентября профсоюз впервые за последние семь лет проводил частичные забастовки продолжительностью от двух до четырёх часов в день. Возраст выхода на пенсию решено временно оставить без изменения, сохранив нынешнюю систему, когда с пенсионером заключается годовой контракт с возможностью продления ещё на один год.