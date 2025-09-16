Golden возглавляет Billboard Hot 100 пятую неделю подряд

Photo : YONHAP News

Песня Golden — оригинальный саундтрек к анимационному фильму Netflix под названием K-pop Demon Hunters (Кейпоп-охотницы на демонов) — пятую неделю подряд находится на вершине основного синглового чарта США Billboard Hot 100. Golden дебютировала в чарте в начале июля на 81-м месте, затем поднялась на 23-е, шестое, четвёртое, дважды побывала на втором месте, а на седьмой неделе впервые вышла на первую позицию. Затем она неделю занимала второе место, после чего вернулась на первое. Рейтинг Hot 100 составляется на основе данных о потоковом прослушивании, радиотрансляциях и продажах. Помимо Golden, ещё три песни из саундтрека к фильму KPop Demon Hunters вошли в первую десятку Billboard Hot 100. Your Idol находится на четвёртом, Soda Pop на пятом, а How It’s Done на восьмом месте. Golden побила рекорд песни Dynamite группы BTS, державшейся на первом месте три недели в 2020 году, но пока уступает другой песне BTS под названием Butter, которая возглавляла чарт 10 недель.