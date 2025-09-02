Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Политика

Ли Чжэ Мён: Сбалансированное развитие – не выбор, а судьба

Write: 2025-09-16 13:56:40Update: 2025-09-16 13:59:16

Photo : YONHAP News

«Для устойчивого роста и развития страны сбалансированное развитие регионов уже не вопрос выбора, а судьба. Вся страна должна в равной степени пользоваться возможностями для прогресса», - заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 16 сентября на заседании кабинета министров. Оно состоялось в административном городе Сэчжон. До сих пор страна придерживалась стратегии неравномерного роста, концентрируя все ресурсы в одном месте, что привело к формированию однополюсной системы, сосредоточенной в столичном регионе. Такая система в своё время обладала высокой эффективностью, но теперь пределы её эффективности исчерпаны. «Если продолжать в том же духе, столичный регион окажется перенасыщенным, а провинции исчезнут»,- подчеркнул глава государства. Завершение строительства административной столицы Сэчжон является «краеугольным камнем сбалансированного развития». Со временем туда должны переехать администрация президента и Национальное собрание,- добавил Ли Чжэ Мён.
