Политика

Правительство РК утвердило политические задачи Ли Чжэ Мёна

Write: 2025-09-16 15:54:58Update: 2025-09-16 16:26:01

Photo : YONHAP News

16 сентября на заседании правительства утверждён список из 123 основных политических задач администрации Ли Чжэ Мёна. В ходе своей избирательной кампании нынешний президент предложил внести поправки в Конституцию. Они предусматривают возможность нахождения на посту главы государства два четырёхлетних срока подряд вместо одного пятилетнего, разрешённого Конституцией в настоящее время. Другие реформы направлены на децентрализацию государственной власти, включая реформирование прокуратуры, предотвращение вмешательства военных в политику и улучшение управления общественными вещательными компаниями. Что касается межкорейской политики, то правительство планирует усилить сдерживание Северной Кореи, одновременно стремясь к диалогу. Кроме того, к 2030 году должна быть завершена передача Сеулу управления своими войсками в военное время. В экономической области предусмотрено стимулирование новых двигателей роста, таких как искусственный  интеллект и биотехнологии. Для содействия сбалансированному региональному росту правительство обязалось перенести президентскую администрацию и Национальное собрание из Сеула в административный город Сэчжон.
