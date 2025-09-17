Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК и США обсудят сотрудничество в военной области

Write: 2025-09-17 10:49:16Update: 2025-09-17 10:51:20

РК и США обсудят сотрудничество в военной области

23-24 сентября в Сеуле состоится 27-е заседание южнокорейско-американского диалога о совместной обороне (KIDD), в ходе которого предстоит обсудить пути укрепления сотрудничества в области совместной безопасности, а также сдерживание угроз со стороны Северной Кореи. Делегации двух стран возглавят исполняющий обязанности начальника управления планирования оборонной политики министерства обороны РК Юн Бон Хи и исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Но. Участники встречи обсудят широкий круг вопросов, таких как координация применения мер расширенного сдерживания и реагирования на ракетно-ядерные угрозы, денуклеаризация Северной Кореи, укрепление совместной обороны и подготовка к передаче Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время. Южнокорейско-американский диалог о совместной обороне проводится с 2011 года.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >