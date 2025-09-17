РК и США обсудят сотрудничество в военной области

23-24 сентября в Сеуле состоится 27-е заседание южнокорейско-американского диалога о совместной обороне (KIDD), в ходе которого предстоит обсудить пути укрепления сотрудничества в области совместной безопасности, а также сдерживание угроз со стороны Северной Кореи. Делегации двух стран возглавят исполняющий обязанности начальника управления планирования оборонной политики министерства обороны РК Юн Бон Хи и исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Но. Участники встречи обсудят широкий круг вопросов, таких как координация применения мер расширенного сдерживания и реагирования на ракетно-ядерные угрозы, денуклеаризация Северной Кореи, укрепление совместной обороны и подготовка к передаче Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время. Южнокорейско-американский диалог о совместной обороне проводится с 2011 года.