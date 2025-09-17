Строительство объектов для саммита АТЭС завершается

Photo : YONHAP News

До открытия саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт с 31 октября по 1 ноября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, остаётся 44 дня. 17 сентября в здании Корпорации культуры и туризма провинции Кёнсан-Пукто в туристическом комплексе Помун в Кёнчжу состоялось совещание по вопросам подготовки к саммиту. Как сообщил представитель администрации провинции Кёнсан-Пукто в оргкомитете мероприятия Ким Сан Чхоль, такие ключевые объекты как зал саммита и медиацентр будут сданы в эксплуатацию к концу сентября. Резиденции глав делегаций и объекты размещения участников саммита полностью готовы. В выставочном центре Gyeongju Expo Grand Park открывается выставка под названием K-Business Square, которая представит историю корейской промышленности и продукцию 26 компаний. Запланированы также различные культурные мероприятия, включая специальную выставку корон династии Силла и показ моделей одежды с использованием мотивов корейской традиционной одежды ханбок.