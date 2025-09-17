В РК надеются на участие Си Цзиньпина в саммите АТЭС

Photo : YONHAP News

Южнокорейско-китайские отношения получат дальнейшее развитие, если председатель КНР Си Цзиньпин посетит РК для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил министр иностранных дел РК Чо Хён в начале переговоров с его китайским коллегой Ван И, состоявшихся 17 сентября в Пекине. «Очень важно, что в этом году саммит АТЭС пройдёт в РК, а в следующем году - в Китае»,- отметил Чо Хён. Он особо подчеркнул, что южнокорейское правительство стремится к денуклеаризации Северной Кореи и установлению мира на Корейском полуострове, призвав китайскую сторону приложить усилия для возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Глава китайского МИД заверил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии миру и стабильности на Корейском полуострове. Он отметил, что отношения Пекина и Сеула твёрдо основаны на «духе неуклонного следования курсу добрососедства». Китай и РК – близкие соседи, поэтому их представителям необходимо часто встречаться. Это способствует углублению взаимопонимания и укреплению сотрудничества,- подчеркнул Ван И. Глава южнокорейского МИД пригласил своего китайского коллегу посетить РК перед саммитом АТЭС.