Банк Кореи: Снижение ставки ФРС даёт пространство для манёвра

Photo : YONHAP News

Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США даёт Банку Кореи больше возможностей для концентрации своей денежно-кредитной политики на внутренних факторах. Об этом заявил заместитель управляющего Банком Кореи Пак Чон У, выступая 18 сентября на заседании по оценке рыночной ситуации. «Теперь у Банка Кореи больше возможностей для управления денежно-кредитной политикой. Он может уделить особое внимание внутреннему росту, инфляции и финансовой стабильности»,- заявил Пак Чон У. Он предупредил о «высокой неопределённости» относительно будущего направления денежно-кредитной политики США, отметив, что мнения членов Федерального комитета по открытым рынкам резко расходятся. Учитывая опасения относительно финансовой устойчивости крупнейших экономик, внешние факторы риска сохраняются. Банк Кореи будет сохранять повышенную бдительность и внимательно следить за рыночной конъюнктурой»,- добавил Пак Чон У.