Ли Чжэ Мён: РК надеется стать «мостом» между США и Китаем

Photo : YONHAP News

РК является давним союзником США в новом мировом порядке, а также в цепочках поставок, но тесные отношения с Китаем, ближайшим соседом, тоже очень важны, чтобы не вызывать его враждебности. В противном случае «существует риск, что РК окажется в центре битвы между двумя мировыми блоками». Об этом президент РК Ли Чжэ Мён заявил в интервью американскому еженедельному журналу TIME, посвящённом его первым ста дням пребывания у власти. Прежняя стратегия, когда РК полагалась на США в вопросах безопасности и на Китай в экономическом плане, нежизнеспособна в условиях радикального изменения геополитической обстановки. Вместо этого РК надеется стать «мостом» между США и Китаем, чтобы предотвратить обострение отношений в новую эпоху соперничества великих держав,- отметил глава государства. Коснувшись тарифных переговоров с США, он охарактеризовал их как напряжённые. Говоря о межкорейских отношениях, Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул мог бы рассмотреть возможность смягчения санкций в обмен на заморозку Пхеньяном своих ядерной и ракетной программ в рамках поэтапной денуклеаризации. Он отметил необходимость поиска «золотой середины» путём переговоров, заявив, что прежние стратегии давления исключительно посредством санкций больше не работают.