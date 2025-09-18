Спецпрокурор запросил ордер на арест лидера Церкви объединения

Photo : YONHAP News

18 сентября группа спецпрокуроров запросила ордер на арест лидера Церкви объединения Хан Хак Ча и бывшего секретаря церкви по фамилии Чон по обвинению в даче взяток должностным лицам администрации Юн Сок Ёля и бывшей первой леди Ким Гон Хи. Хан Хак Ча и Чон обвиняются в нарушении закона о политических фондах и антикоррупционного закона, подстрекательстве к уничтожению улик и хищении. Хан Хак Ча подозревается в том, что в 2022 году она вступила в сговор с бывшим церковным деятелем, чтобы передать 100 млн вон (72.400 долларов) депутату от партии Сила народа Квон Сон Дону в обмен на помощь в получении благосклонности церкви в случае избрания Юн Сок Ёля президентом. Её подозревают также в передаче бывшей первой леди Ким Гон Хи дорогих подарков. Адвокаты Хан Хак Ча отрицают её причастность к коррупции, утверждая, что подарки передавал Чон. Решение о выдаче ордеров на арест будет принято судом на следующей неделе.