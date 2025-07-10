Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Ли Чжэ Мён обещает установить мир на Корейском полуострове

Write: 2025-09-19 11:16:00Update: 2025-09-19 11:19:28

Ли Чжэ Мён обещает установить мир на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

«Правительство РК будет стремиться шаг за шагом восстановить дух военного соглашения от 19 сентября 2018 года и установить постоянный мир на Корейском полуострове посредством диалога и сотрудничества». Об этом написал президент РК Ли Чжэ Мён в своём аккаунте в социальной сети Facebook 19 сентября, когда отмечается седьмая годовщина заключения межкорейского военного соглашения. Ли Чжэ Мён подтвердил намерение покончить с многолетней конфронтацией между Сеулом и Пхеньяном. «Мир - основа демократии и экономического развития», — написал он. Кроме того, глава государства повторил три принципа отношений с Пхеньяном, изложенные в его речи 15 августа, в день 80-летия освобождения Кореи от японского колониального ига. «Я обещал уважать северокорейскую систему, не стремиться к объединению путём поглощения и не намерен совершать враждебные действия. Это обещание остаётся в силе», — отметил Ли Чжэ Мён.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >