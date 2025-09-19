В РК примут программу экспортных гарантий для металлургии

Photo : YONHAP News

В ближайшее время правительство РК представит новую программу экспортных гарантий стоимостью около 400 млрд вон (290 млн долларов) для металлургической промышленности, пострадавшей от американских пошлин. Об этом заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ким Чжон Гван в ходе встречи с руководителями металлургических компаний, состоявшейся 19 сентября в Пхохане провинции Кёнсан-Пукто. Правительство, производители, финансовые учреждения и кредиторы будут работать вместе над созданием гарантированной схемы укрепления цепочек поставок сырья для металлургической промышленности,- заявил Ким Чжон Гван. Он пообещал продолжить переговоры с Вашингтоном о снижении пошлин, а также принять дополнительные меры поддержки отрасли. Администрация Дональда Трампа ввела 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а затем увеличила их до 50 процентов. Агрессивная тарифная схема Вашингтона нанесла ущерб отечественным металлургам, сократив экспорт.