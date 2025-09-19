Премьер-министр РК призвал пресекать антикитайские митинги

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Ким Мин Сок поручил полиции пресекать антикитайские митинги в Сеуле. Как отмечается в пресс-релизе, распространённом 19 сентября канцелярией премьер-министра, глава правительства поручил исполняющему обязанности начальника полицейского управления РК Ю Чжэ Сону внимательно следить за митингами и при необходимости принимать «жёсткие меры» к их участникам в соответствии с законами о митингах и обязанностях органов охраны порядка. Митинги, которые проходили в районе Мёндон в центре Сеула, недавно переместились в район Тэрим-дон на юго-западе столицы, где компактно проживает большинство китайского населения. Ким Мин Сок призвал обеспечить порядок, чтобы свести к минимуму неудобства для владельцев малого бизнеса и граждан Китая в их повседневной жизни. Митинги в крупном торговом районе Мёндон, где расположено посольство Китая, иногда переходили в насилие. Полиция запретила протестующим входить в Мёндон с целью предотвращения конфликтов с китайскими дипломатами и туристами. На прошлой неделе президент страны Ли Чжэ Мён выразил озабоченность сложившейся ситуацией.