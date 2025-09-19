Ким Чжон Гван проинспектировал объекты саммита АТЭС

Photo : YONHAP News

18 сентября министр промышленности, торговли и энергетики РК Ким Чжон Гван посетил город Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Он проверил готовность объектов, предназначенных для проведения деловых мероприятий в рамках предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ким Чжон Гван осмотрел Дворец искусств, где пройдёт саммит руководителей компаний АТЭС, а также зал, где будет проходить банкет деловых кругов. Затем министр побывал в туристическом комплексе Gangdong Resort, одном из мест размещения участников саммита. Министерство промышленности, торговли и энергетики отвечает за проведение делового саммита, в котором примут участие руководители крупнейших мировых компаний. В рамках делового саммита пройдут Форум технологий будущего, участники которого обменяются мнениями по проблемам искусственного интеллекта, судостроения и оборонной промышленности, а также Выставка корейских технологий.