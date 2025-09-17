Президент РК примет участие в сессии ГА ООН

Photo : YONHAP News

22 сентября президент РК Ли Чжэ Мён отправится с пятидневным визитом в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с речью и проведёт открытые дебаты в Совете Безопасности. Как сообщил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Рак, выступление южнокорейского лидера на сессии запланировано на 23 сентября. Он расскажет о восстановлении демократии в РК, представит внешнюю политику страны, в том числе, в области межкорейских отношений. 24 сентября Ли Чжэ Мён проведёт в Совете Безопасности ООН открытые дебаты на тему «Искусственный интеллект, международный мир и безопасность». У президента РК запланированы двусторонние переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, а также лидерами Франции, Италии, Узбекистана, Чехии и Польши. Личная встреча с президентом США Дональдом Трампом не планируется, но два лидера могут встретиться в неформальной обстановке. На 25 сентября запланировано участие южнокорейского лидера в инвестиционном форуме.