Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в РК

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в южнокорейском городе Кёнчжу 31 октября. Об этом Дональд Трамп сообщил 19-го сентября на страницах своей социальной сети Truth Social после телефонного разговора с Си Цзиньпином. Встреча в Кёнчжу глав США и КНР станет не только первой с момента инаугурации Дональда Трампа на второй срок. Это также и их первая встреча после саммита G20, прошедшего в японской Осаке шесть лет назад, в июне 2019 года, и первый за 13 лет одновременный визит лидеров двух стран в Южную Корею с момента саммита по ядерной безопасности 2012 года. Встреча лидеров США и Китая, несомненно, окажет значительное влияние на глобальную безопасность и мировую торговлю, поэтому предстоящий двухдневный саммит АТЭС в Кёнчжу станет крупнейшим дипломатическим событием года, которое уже привлекает внимание всего мира. Дональд Трамп также написал в Truth Social: «В начале 2026 года я приеду в Китай, а Си Цзиньпин согласился приехать в США в самое подходящее время». Теперь главным вопросом общественности станет: приведет ли встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Кёнчжу к компромиссу в "тарифной войне" между двумя странами и решению потенциального военного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.