РК столкнулась с наивысшей ставкой пошлин на экспорт в США

Photo : KBS News

Во втором квартале 2025 года Южная Корея столкнулась с самым резким повышением пошлин на свой экспорт в США среди основных торговых партнёров США. Согласно отчёту, опубликованному в воскресенье Корейской торгово-промышленной палатой, пошлины на южнокорейский экспорт в США в период с апреля по июнь выросли в 47 раз по сравнению с последним кварталом 2024 года, предшествующем началу работы администрации Дональда Трампа. Так, показатель роста пошлин РК значительно превысил показатель Канады (19,5) Мексики (17,8) за тот же период. По объёму пошлин РК заняла шестое место, уплатив 3,3 млрд долларов США только во втором квартале. Возглавил список Китай (25,93 млрд долларов), за ним следуют Мексика (5,52 млрд долларов), Япония (4,78 млрд долларов), Германия (3,57 млрд долларов) и Вьетнам (3,34 млрд долларов). С другой стороны, тарифное бремя Китая выросло всего вдвое, поскольку Пекин уже сталкивался с высокими пошлинами на электромобили, аккумуляторы и микросхемы при администрации Джо Байдена. Пока администрация Трампа не ввела универсальный 10-процентный тариф, а также отдельные пошлины на ключевые товары, включая автомобили и сталь, РК пользовалась нулевыми пошлинами на большинство товаров в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле с США. В разрезе секторов, на автомобили и комплектующие на них пришлось 1,9 млрд долларов или 57,5% тарифного бремени РК в экспорте в США. Вашингтон начал вводить 25-процентные пошлины на автомобили и комплектующие в апреле и мае соответственно. Эффективная ставка таможенного тарифа, определяемая как отношение таможенной пошлины к экспорту, во втором квартале составила для РК 10%, что является третьим показателем после Китая (39,5%) и Японии (12,5%). «В сложных условиях, когда южнокорейские компании вынуждены адаптироваться к новым правилам торговли, правительству необходимо избегать возникновения новых проблем и сосредоточиться на снижении экономического бремени и помoщи компаниям в предотвращении отставания», — говорится в отчёте Корейской торгово-промышленной палаты.